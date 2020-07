Terug in de tijd: Nederlandse honkballers winnen Honkbalweek in 2010

HAARLEM - Het is vrijdag 17 juli op de kop af tien jaar geleden dat Nederland de Honkbalweek won door Japan met 10-9 te verslaan. Helaas gaat de editie van dit jaar niet door, vanwege de coronacrisis. Daarom is dit een mooi moment om terug te blikken op een vorige editie.

De volgende dag verloor Oranje van Cuba, maar de winst was al binnen.

Volgende editie

De dertigste editie van de Honkbalweek Haarlem wordt van vrijdag 8 tot en met zondag 17 juli in 2022 gehouden. Het meerdaagse toernooi kan niet in 2021 worden afgewerkt, omdat dan in het Rotterdam het eveneens traditionele World Port Tournament wordt gehouden.

Check bovenstaande video voor een terugblik op de winst van Nederland tijdens de Honkbalweek