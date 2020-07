Dubbel goed nieuws voor schaatster Irene Schouten: nieuwe sponsor en verloofd

HOOGKARSPEL - Het is een fijne week voor schaatsster Irene Schouten. Gisteren werd bekend dat haar team in FriesBlond Kaas een nieuwe hoofdsponsor heeft. Daarnaast verloofde ze zich met haar vriend Dirkjan Mak.

Vorige maand werd duidelijk dat de vorige hoofdsponsor EasyJet door de coronacrisis stopte. Het team van Schouten zou sowieso doorgaan, maar heeft dus nu in FriesBlond Kaas een nieuwe hoofdsponsor gevonden.

CEO Jan Anker van Royal A-ware: "We dragen de schaatssport een warm hart toe en genieten al jaren van de topprestaties van de dames- en heren marathonschaatsploeg. We zijn ervan overtuigd dat we een impuls kunnen geven aan deze fantastische sport."

Ook coach Jillert Anema is blij met de nieuwe sponsor. "Op deze manier is de continuïteit gegarandeerd voor onze voorbereidingen. We zien het schaatsseizoen dan ook met heel veel vertrouwen tegemoet."

Verloofd

En op Instagram maakte Schouten (28) vandaag ook nog eens bekend verloofd te zijn met haar vriend Dirkjan Mak. Wie nou wie heeft gevraagd is onduidelijk, maar op de foto is de blijdschap van het aanstaande bruidspaar goed te zien.