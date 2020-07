Klazien (69) krijgt stukje van oude Boezembrug: "Rode draad door mijn leven"

HALFWEG - Toen de 69-jarige Klazien Tosseram uit Zwanenburg hoorde dat de oude Boezembrug gesloopt zou worden moest en zou ze een stukje brug bemachtigen. Meer dan vijftig jaar geleden ontsnapte ze op die plek namelijk aan de dood in een zwaar auto-ongeluk. Vandaag ontving ze de ingelijste plaquette van de oude brug uit 1925. "Die is nu weg maar deze plaquette blijft voor altijd bij mij."

Het is 17 mei 1969 als Klazien haar 18e verjaardag viert. Na het feestje vertrekt ze, met tegenzin van haar ouders, richting Zandvoort met een groep vrienden om de nacht op het strand door te brengen. Ze stappen in de auto maar komen nooit in Zandvoort aan. Een regenbui heeft het kurkdroge wegdek na tijden van droogte spekglad gemaakt en de auto waar Klazien in zit raakt in een slip op de Boezembrug en crasht in de vangrail.

Voorruit

"Mijn hele gezicht lag in de kreukels. Ik had een schedelbasisfractuur en mijn neus lag eraf", vertelt Klazien aan NH Nieuws. Later bleek ook haar bekken verbrijzeld te zijn. "Ik zie ons nog steeds dat ongeluk krijgen want ik ben nooit buiten kennis geweest. We vlogen met z'n allen door de voorruit en ik weet nog dat de jongen die reed in tranen naast me in de ambulance zat."

Dokters vertelden Klazien dat ze waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen door het ongeluk en geen kinderen zou kunnen krijgen. Ondanks de prognoses, na vier maanden in het ziekenhuis en een halfjaar revalideren, begint Klazien weer te lopen. Later trouwt ze en krijgt drie gezonde zoons. "Ik ben door dit ongeluk een bijtertje geworden en het heeft me gemaakt tot wie ik ben."