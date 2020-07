LIVE: Herdenking van de 298 slachtoffers van vlucht MH17

VIJFHUIZEN - Vanmiddag worden in Vijfhuizen alle namen genoemd van de 298 omgekomen inzittenden van MH17. Het is vandaag precies zes jaar geleden dat de Maleisische Boeing 777-200 in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Donetsk werd neergeschoten door een Buk-luchtafweerraket. De herdenking is dit jaar vanwege coronamaatregelen voor het eerst uitsluitend digitaal te volgen.

ANP

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 uit het Oekraïense luchtruim geschoten. Het toestel van Malaysia Airlines was op weg van Schiphol naar Kuala Lumpur. Van de 298 inzittenden kwamen er 193 uit Nederland. Na jarenlang onderzoek staan momenteel drie Russische verdachten en een Oekraïener terecht, voor het opzettelijk neerhalen van de Boeing 777-200. 298 namen In het herinneringspark in Vijfhuizen zullen bestuursleden van Stichting Vliegramp MH17 de namen voorlezen van alle passagiers en bemanningsleden. In het park zijn 298 bomen geplant, voor ieder slachtoffer een. De bomen vormen een lint, met in de lus van het lint een gedenkteken met alle namen erop. Het Nationaal Monument MH17 ligt vlakbij de Polderbaan van Schiphol. Kijk vanaf 14.00 uur hier naar de liveuitzending bij Het Nationaal Monument MH17:

Livestream NH Nieuws - NH