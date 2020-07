Levensgenieter Justus omgekomen bij wandeling in Frankrijk: "Het is zo wrang"

HOORN - Een levensgenieter, zo omschrijft Sander Huisman zijn jeugdvriend Justus Smit uit Zwaag. De 38-jarige Justus en zijn Franse vriendin kwamen deze week om het leven tijdens een wandeling in de Franse Alpen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd aan NH Nieuws. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet duidelijk. "Het is heel vreemd om te bedenken dat hij er niet meer is."

Woensdagochtend kreeg Sander Huisman het bericht dat zijn vriend Justus Smit en zijn vriendin om het leven waren gekomen. "De ouders van Justus kregen dinsdagavond het bericht dat zijn lichaam was gevonden. De volgende ochtend hebben ze een aantal vrienden van Justus gebeld. We zijn toen direct met de vriendengroep samengekomen."

"Hij deed het allemaal gewoon. Hij ging dan ergens voor een half jaartje naartoe, omdat hij daar zin in had."

De vriendschap tussen de twee gaat terug tot de basisschool. Tot ongeveer zijn 24ste woonde Justus in Zwaag en later in Hoorn. Daarna reisde hij dertien jaar lang de wereld rond: van Australië tot Japan en Canada. "Hij deed het allemaal gewoon. Hij ging dan ergens voor een half jaartje naartoe, omdat hij daar zin in had. En meestal bleef hij dan ook nog langer dan dat halfjaar", vertelt Sander. Als houtbewerker kwam Justus overal waar hij was wel aan werk. "Hij leefde van vrij weinig geld, maar hij kon doen wat hij wilde."

Onwerkelijk

Door de vele reizen van Justus zag hij zijn familie en vrienden een paar keer per jaar. "Met de feestdagen in december kwam hij altijd naar huis om familie en vrienden op te zoeken. Dan zagen we hem."