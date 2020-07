De verdediger speelde sinds 2016 in de jeugdopleiding van Ajax, daarvoor kwam hij uit voor FC Volendam. De Noord-Hollander speelde in totaal 41 wedstrijden in de eerste divisie namens Jong Ajax. Hij kwam niet in actie voor Ajax 1. Kemper had nog een contract bij Ajax tot medio 2021.

ADO versterkte zich eerder met de Kees de Boer. De Volendamse middenvelder kwam over van Swansea City.