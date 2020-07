Een hele zomer gratis dansen, zingen en knutselen voor kinderen in de Zaan

ZAANSTAD - Volop vertier voor de jeugd in de Zaanstreek deze zomer. Deze zomervakantie blijven veel kinderen thuis en door de coronacrisis ziet de vakantie er anders uit. Hoe leuk is het dan om te weten dat er de Zaanse Zomer Experience is met sportlessen van danser/acteur en Zaankanter Juvat Westendorp.

De gehele zomervakantie is er voor alle kinderen (6-18 jaar) een uitgebreid aanbod van activiteiten om een leuke zomervakantie te beleven. De Zaanse Zomer Experience zorgt voor gratis activiteiten gericht op sport, spel, cultuur, muziek en lifestyle.

Het is gratis

Wethouder Annette Baerveldt deed gisteren mee aan de Experience op sportpark Jagersveld in Zaandam. "Het gaat over sport en over cultuur en dat is een hele bijzondere combinatie. Kinderen waren vanochtend aan het karaten, dansen en aan het beeld houden. Ik heb de kinderen echt zien genieten", vertelde de wethouder tegen onze mediapartner RTV Zaanstreek.

Zij werd aangestoken door het enthousiasme van de deelnemers en Juvat Westendorp. De danser en choreograaf wist de deelnemertjes flink op te zwepen en machtig over zijn eigen sportieve beleving te vertellen. Als ambassadeur van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) benadrukte hij het belang van in beweging zijn. "En je mag heus wel een keer een patatje eten". aldus Juvat.

De Zaanse Zomer Experience duurt nog tot 15 augustus.