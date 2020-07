Hilversums zomerprogramma voor thuisblijvers steeds verder gevuld

Hilversum werkt aan een vol zomerprogramma, omdat op vakantie gaan er deze zomer voor veel meer mensen niet inzit door het coronavirus. Hilversum wil er voor zorgen dat er komende zomer genoeg te beleven is. "We laten zien dat Hilversum de perfecte locatie is voor een vakantie in eigen stad en regio", vertelde Jeroen Kreijkamp van Hilversum Marketing al eerder.