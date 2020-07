Vijf ondernemers aan het Kerkplein in Hoorn krijgen vergunning voor extra terras

HOORN - Vijf ondernemers aan het Kerkplein in Hoorn hebben van de gemeente een vergunning gekregen om een extra terras te maken aan de noordzijde van het plein. De werkzaamheden aan het vernieuwde Kerkplein werden deze week afgerond, waardoor het weer bereikbaar is voor verkeer.

De ondernemers aan het Kerkplein hadden een vergunning aangevraagd bij de gemeente om hun terras tijdelijk uit te breiden aan de noordzijde. De gemeente heeft de vijf ondernemers toestemming gegeven om dat te doen.

"Het is de wens van de gemeente om de ondernemers gezamenlijk hun aanvraag te laten indienen", vertelt gemeentewoordvoerder Jara Hof. "Door de uitbreiding van het Kerkplein was het mogelijk om een groot gezamenlijk terras neer te zetten, die de ondernemers samen moeten verdelen."

Andere aanvraag wordt bekeken

Bar Goos aan het Kerkplein diende daarnaast nog een aanvraag voor een andere vergunning in, om vier tafels bij de deur van de zaak neer te zetten. "Het terras aan de noordzijde is voor ons te ver om te plaatsen", liet eigenaar Myra Sanders eerder weten aan NH Nieuws. "Dan hebben we er geen zicht op."

De eigenaren van Goos zijn deze week opnieuw in gesprek gegaan met de gemeente, om er achter te komen of zij toch een viertal tafels voor de deur mogen zetten. Eerder werd hun aanvraag door de gemeente afgewezen. "Maar we begrijpen niet waarom", zegt Sanders.

De woordvoerder van de gemeente geeft aan dat er nog gekeken gaat worden naar de aanvraag die door bar Goos werd ingediend. "We bekijken alles zorgvuldig, en hebben korte lijnen met de ondernemers", zegt Hof. "Eerder verleenden we al vergunningen voor 60 zaken die hun terras op bijvoorbeeld de Roode Steen uit mochten breiden."

Terrasregels

De afsluiting van het Kerkplein ter hoogte van de Breestraat vervalt vanaf morgen. Door de afronding van de werkzaamheden is het mogelijk voor verkeer om een ronde langs de kerk te maken. Aan het Kerkplein zijn twaalf betaalde parkeervakken gerealiseerd, waarvan één invalidenparkeerplaats.

Gemeente Hoorn laat daarnaast weten dat het door drukte op de terrassen te merken is dat de zomervakantie is begonnen. Zij vragen om hulp bij het aanhouden van de maatregelen die genomen moeten worden rondom het coronavirus.

Zo moet er nog steeds anderhalve meter afstand gehouden worden tussen personen die niet uit hetzelfde huishouden komen, heeft iedereen een vaste zitplaats op het terras en kunnen er controlevragen over de gezondheid gesteld worden door de ondernemers.