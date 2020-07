Zes jaar na MH17-ramp: Hilversum herdenkt omgekomen dorpsgenoten

HILVERSUM - Hilversum herdenkt vandaag de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Zes jaar geleden werd het dorp hard getroffen, vijftien slachtoffers kwamen uit Hilversum. De ramp sloeg een gat in de gemeenschap.

Anders dan andere jaren is de herdenking rondom het Hilversumse monument in het Dudokpark dit jaar, mede vanwege het coronavirus, in besloten kring.

Hilversum is, mede door de slachtoffers, verbonden met de ramp met de MH17. Twee jaar na de ramp is een monument onthuld om de slachtoffers van de ramp te herdenken. Het gaat om vijftien grote en kleinere zonnebloemen. Ze vertegenwoordigen de Hilversumse slachtoffers van de ramp, allemaal Hilversummers in de bloei van hun leven.