Nabestaanden neergestoken Hoofddorper hopen nu eindelijk te kunnen gaan herstellen

De twee minderjarige verdachten hoorden vandaag in de rechtbank dat er tien maanden jeugddetentie tegen zich geëist wordt. Ook werd hen een voorwaardelijke PIJ-maatregel, een soort jeugd-tbs, opgelegd. "De jongens hebben het voorbereid. Ze hebben camouflerende kleding uitgezocht, messen meegenomen en anderhalf uur staan posten in het steegje om te wachten op een geschikt slachtoffer", aldus de persrechter na de uitspraak.

"Wat ook meetelt is dat de vrouw van het slachtoffer erbij stond, die heeft het allemaal zien gebeuren, en hun zoon kwam kort daarna aan en heeft zijn vader dus in deze zorgwekkende toestand aangetroffen", vervolgt ze. De twee verdachten maakten uiteindelijk ongeveer honderd euro buit.

Voorlichting op school

De roofoverval maakte veel los in Hoofddorp. Zo werd er een stille tocht georganiseerd en werden er direct plannen gemaakt om op de middelbare school van de twee verdachten voorlichting te geven over het dragen van messen. Dit plan is echter in de koelkast gezet.

Volgens Richard Korver, de advocaat van de nabestaanden, zijn zijn cliënten daar 'best nijdig' over. Volgens de advocaat heeft de burgemeester van Haarlemmermeer de keuze gemaakt om prioriteit te geven aan een inzamelactie voor wapens, wat tijd kost om te organiseren. Volgens de nabestaanden is het momentum voor de voorlichting daardoor weg.