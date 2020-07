Voorlopig ontwerp Multifunctionele Accomodatie Westwoud in de startblokken

WESTWOUD - De realisatie van een multifunctionele dorpsaccomodatie (MFA) in Westwoud komt steeds dichterbij. Er is inmiddels een voorlopig ontwerp voor het multifunctionele complex aan de Dres. Dit ontwerp gaat nu uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp. De gemeente verwacht dat de bouw in september 2021 kan starten.

In de dorpsaccommodatie zullen onder andere basisschool De Westwijzer, twaalf huurappartementen en een vernieuwde gymzaal te vinden zijn. Daarnaast zullen ook een kinderopvang, stichting Jeugdwerk en dorpshuis De Schalm deel uit gaan maken van het complex.

De eerste schetsen werden al in december 2019 gepresenteerd aan geïnteresseerden, die hier volgens de gemeente enthousiast op reageerden. Er is veel behoefte aan een overkoepelende accommodatie, meldt NH Nieuws in een eerder bericht naar aanleiding van de presentatie van de schetsen.

Uitnodiging

Omwonenden ontvangen nog een uitnodiging voor een inspraakbijeenkomst in september van dit jaar. Daar krijgen zij meer informatie over de plannen en zullen er afspraken met hen worden gemaakt over het verdere proces.