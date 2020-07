FC Twente huurt Kik Pierie voor een jaar van Ajax

ENSCHEDE - Kik Pierie speelt het komende seizoen voor FC Twente. De Ajacied wordt voor een seizoen gehuurd door de club uit Enschede. Pierie kreeg van trainer Erik ten Hag te horen dat hij komend jaar geen uitzicht had op speelminuten in het eerste elftal van de Amsterdammers en mag zodoende elders ervaringen op gaan doen.

Dat meldt NOS. De 19-jarige Pierie werd vorige zomer door Ajax overgenomen van SC Heerenveen. Tot minuten in officiële duels van de Amsterdammers kwam hij nog niet. Afgelopen seizoen was de verdediger wel aanvoerder van Jong Ajax, waarvoor hij in de eerste divisie tot 22 duels kwam.

Eerder namen de Tukkers Gijs Smal over van FC Volendam, terwijl Nathan Markelo (ex-Volendam) en Vaclav Cerny (oud-Ajax) werden gehuurd van respectievelijk Everton en FC Utrecht.