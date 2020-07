Kudus officieel Ajacied: "Wil mijn dromen najagen"

"Er wacht nu een nieuwe plek voor mij", zegt Kudus, die afgelopen seizoen voor de Deense club tot elf doelpunten in alle competities kwam. "Ajax is een heel bijzondere club met een heel bijzondere cultuur, die ik graag omarm. Ik kijk er naar uit om mijn ontwikkeling bij Ajax voort te zetten en mijn dromen na te jagen. Dat ben ik verschuldigd aan mijn coaches en mijn teamgenoten bij FC Nordsjaelland."

Dankbaar

Het is Kudus, die met nummer 20 gaat spelen in de Johan Cruijff Arena, niet gelukt om Europees voetbal te halen met zijn oude club. Ondanks dat vertelt hij dat hij het gevoel heeft dat hij zijn stempel heeft kunnen drukken. "Het was een lange reis voor mij met voorspoed en tegenslagen, maar ik ben dankbaar voor mijn tijd hier. Voor mijn ontwikkeling, het vertrouwen en de kansen die mij gegeven zijn."