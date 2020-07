Varken Mila biedt baasje troost na overlijden van vader aan corona

IJMUIDEN - Jaap Zwaan heeft Mila nu vijf jaar, maar nog steeds is zijn varken een bezienswaardigheid in IJmuiden. Als hij Mila uitlaat, klampen mensen hem aan of roepen hem na. "Ik krijg heel veel leuke reacties."

Mila is belangrijk voor Jaap, vooral de laatste maanden. Zijn varken biedt hem troost bij het verwerken van zijn verdriet om het overlijden van zijn vader. Zwaan-senior overleed half april aan de gevolgen van het coronavirus. Jaap woonde samen met pa en Mila in hun huis in IJmuiden. "Mijn vader was gek van Mila. Hij vertroetelde haar echt. Waarom denk je anders dat dat ze zo dik is? Ze moet echt aan de lijn. Ik ga haar minder voer geven." Tekst gaat door onder video

Varken Mila biedt baasje troost - NH Nieuws

Met het vieren van Mila's vijfde verjaardag wil Jaap vandaag een rotperiode afsluiten. Hij weet niet of het precies vandaag is dat het varken van 108 kilo vijf wordt, maar het zal aardig in de buurt komen. Het is meer symbolisch dat hij de slingers heeft opgehangen. "Op deze manier zet ik een punt achter een rottijd."

Quote "Mijn vaders laatste wens was dat ik goed voor de diertjes zou zorgen" Jaap zwaan, baasje van varken Mila

Jaap: "Mila was alles voor mijn vader. Toen ik hem vlak voor zijn dood nog heb kunnen zien, vroeg hij me goed voor haar en de andere dieren te zorgen. Natuurlijk doe ik dat, om mijn vader te eren. Ik hoop dat Mila voorlopig blijft leven. Ik moet er niet aan denken dat zij ook zou gaan. Dat trek ik niet nadat eerst al mijn vader is overleden."