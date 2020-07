Bankjes van 190.000 euro moeten wijken voor markt en toren: "Kapitaalvernietiging"

ZAANDAM - De bankjes die in 2015 aan beiden uiteinden van de Rozengracht in Zaandam zijn geplaatst moeten volgens de gemeente nu alweer weg om plaats te maken voor een woontoren en de marktkramen op het plein. De totale kosten voor het plaatsen en verwijderen bedragen bij elkaar bijna een kwart miljoen euro.

"Geldverspilling", zegt de Zaanse PVV-fractievoorzitter Peter van Haasen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de bankjes na vijf jaar alweer weg moeten. "Wij zijn de gemeente met 800 miljoen schuld. Als ik dit beleid bekijk dan snap ik hoe die schuld ontstaan is. De gemeente doet veel te luchtig over een kwart miljoen euro", vertelt Van Haasen aan NH Nieuws.

Rozengrachttoren

De gemeente Zaanstad laat in een schriftelijke reactie weten dat de bankjes al langer op het lijstje stonden om verwijderd te worden voor de bouw van de Rozengrachttoren, een woontoren met 14 verdiepingen van 54 meter hoog.

Volgens Van Haasen staat dat plan op losse schroeven. "De projectontwikkelaar heeft al tijden niets meer van zich laten horen. Als we daar binnen de gemeente vragen over stellen dan weet ook niemand hoe het zit." Daarom heeft hij nog maar weinig vertrouwen in een snelle start van de bouw en kunnen de bankjes volgens hem blijven staan.

"De gemeente is in gesprek met de projectontwikkelaar om te kijken wat zijn planning is en wanneer de vergunningaanvraag start. We gaan daarbij zeker niet over één nacht ijs", zo laat wethouder Gerard Slegers in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws weten.