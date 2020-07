In Schalkwijk veranderen kantoren in woningen en een nieuw stadshart

AMSTERDAM - In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moeten de komende twintig jaar 250.000 woningen worden bijgebouwd om het woningtekort tegen te gaan. In het Haarlemse Schalkwijk bieden oude kantoren en een verouderd winkelcentrum plek om woningen bij te bouwen en tegelijkertijd een nieuw stadshart te creëren. Het AT5-programma Bouw Woon Leef onderzoekt deze maand de verstedelijking en verdichting in de Metropoolregio Amsterdam.

Verdichting is het bijbouwen van woningen op plekken binnen de bebouwde kom: een ouderwets overdekt winkelcentrum is een goed voorbeeld van een plek waar je kan verdichten.

Bij de aanleg van naoorlogse wijken in de jaren '60 en '70 heerste het ideaal van functiescheiding, waardoor de winkelcentra vaak enkel voor winkels zijn gebouwd. Het ontwerp voor dit soort winkelcentra biedt dus geen ruimte voor een lange verblijftijd en al helemaal niet voor bezoek in de avond waar tegenwoordig wel behoefte aan is.

In Schalkwijk wordt zo’n winkelcentrum omgebouwd tot multifunctioneel stadshart met onder andere 156 woningen, een bioscoop, horeca en uiteraard ook winkels en een nieuw marktplein. Het winkelcentrum is nu nog erg naar binnen gekeerd. De architect Walther Kloet vertelt dat daar verandering in gaat komen door aan de gevelzijde ruimte te maken voor uitnodigende horeca. "Zodat je hier als voetganger of fietser straks veel aangenamer doorheen kan gaan."

