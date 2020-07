Amsterdammer na brand in eigen woning aangehouden vanwege vondst chemicaliën

AMSTERDAM - De 29-jarige bewoner van een huis aan de Hoofdweg in Amsterdam, waar dinsdag brand uitbrak, is door de politie opgepakt. Hij wordt verdacht van brandstichting. De brandweer trof gevaarlijke chemicaliën aan in de woning, die mogelijk de oorzaak zijn van de brand.

De brandweer had de brand op 14 juli al snel onder controle, waarna de recherche onderzoek deed naar de oorzaak van de brand.

Bij de doorzoeking trof de Forensische Opsporing brandgevaarlijke chemicaliën aan. De bewoner van de woning is aangehouden. "Werken met chemische middelen in het bijzin van open vuur, met welk doel dan ook, is levensgevaarlijk. Daarmee zet iemand niet alleen zijn of haar eigen veiligheid op het spel, maar ook die van de buurtbewoners", aldus een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws.

Bij de brand raakte niemand gewond, wel veroorzaakte de brand aanzienlijke schade in de woning. De recherche heeft de zaak in onderzoek.