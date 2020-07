Oude V&D pand aan de Alkmaarse Laat verkocht: "We moeten de straat weer knap krijgen"

ALKMAAR - Het voormalige V&D gebouw in Alkmaar is verkocht. De nieuwe eigenaren van h et pand aan de Laat zijn van plan de bovenste etage te voorzien van huurappartementen. Op de begane grond komt ruimte voor kleine winkels.

Na de overdracht in december wordt het pand opgesplitst en komt er ruimte voor winkels en woningen. Volgens makelaar Hans van de Leygraaf zijn de kopers vermogende particulieren uit Noord-Holland. "De kopers zijn mensen uit de regio, met gevoel voor Alkmaar en de omgeving. Ik heb er vertrouwen in dat deze mensen goed weten wat past bij deze stad."

Place to be

De verdeling tussen huurwoningen en winkels zouden het pand volgens van de Leygraaf meer rendabel maken. Ook zou het gebouw er aantrekkelijker van worden. "Het wordt weer een tiptop pand met prachtige appartementen. Het voormalige V&D gebouw is het schakelpunt van de Laat - we gaan er hopelijk weer een levendige hoek van maken. Van 'place to buy' naar 'place to be'".

Het enige probleem is volgens de makelaar de parkeerruimte voor fietsen. Om meer ruimte te maken voor groen, verplaatst de gemeente Alkmaar de fietsenstalling liever naar een andere locatie. Volgens van de Leygraaf zou de kelder van het voormalige V&D pand hier geschikt voor kunnen zijn.

Streepje voor

De plannen voor het pand geven de makelaar hoop voor de toekomst van de winkelstraat, die al tijden zwaar gebukt gaat onder de leegstand. " We moeten de straat weer knap krijgen. Met de verkoop van dit pand valt het allemaal op zijn plaats. Binnen een jaar is de Laat weer een prachtige winkelstraat", aldus van de Leygraaf.