Versoepeling coronaregels nauwelijks zichtbaar in statistieken regio Alkmaar

ALKMAAR - Op 1 juli werden de coronamaatregelen verder versoepeld. Tot nu toe is daar in de statistieken voor regio Alkmaar weinig van te merken, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. In het het ziekenhuis, is het al een tijdje stil en sinds 1 juli noteerde het RIVM vier positief uitgevallen tests. Het gaat om twee Alkmaarders en inwoners van Langedijk en Bergen. De laatste drie gevallen werden dinsdag en woensdag gerapporteerd.