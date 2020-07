Verruiming van regels op charterschepen: anderhalve meter afstand overboord

WEST-FRIESLAND - Tijdens het actieve zeilen op charterschepen hoeft bovendeks geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden. Deze regel gold al voor de zeilsport, maar is nu ook verruimd naar vaartochten met de bruine vloot. Toch geeft dit niet alle schepen ruimte, want met meerdaagse tochten geldt de afstandsregel benedendeks wel.

De verruiming is niet zozeer een versoepeling van de regels, maar meer ruimere interpretatie, vertelt Paul van Ommen van de Vereniging voor Beroepschartervaart. "Deze regel was al van kracht in de zeilsport, waar je tijdens het actief zeilen geen afstand hoeft te houden en dit geldt dus nu dus ook voor de chartervaart."

Met de nadruk op actief zeilen, want wanneer sprake is van aanleggen, stilliggen of aanbieden van horeca aan boord dan moet de afstand wel bewaard worden. "De ondernemer moet nu eigenlijk kiezen: bied ik een hele actieve zeildag aan op een schip en kan ik meer mensen kwijt of wil ik ook horeca aanbieden en kies ik voor een minder volle boot."