Viroloog en OMT-lid daagt clubs, bars en kroegen uit: "Ik wil wel zien wat de plannen zijn"

Dat zegt hij in de Corona Q&A van AT5 over de uitbraak en bestrijding van het virus.

Volgens de routekaart 'Nederland uit de coronacrisis', die het kabinet enkele maanden geleden bekendmaakte, zouden vanaf 1 september clubs en uitgaansgelegenheden weer hun deuren kunnen openen. De branche zelf heeft inmiddels een protocol opgesteld en hoopt een maand eerder, op 1 augustus, weer te mogen starten.

Mondkapjes

In de plannen stelt de branche voor om een temperatuurmeting aan de deur en een online gezondheidscheck uit te voeren bij bezoekers. Ook het dragen van mondkapjes op de dansvloer is voor het nachtleven een optie.

De Jong ziet nog veel haken en ogen bij het herstarten van het uitgaansleven. "Het wordt een hele grote uitdaging. In een discotheek of dansgelegenheid wordt gedanst, gezongen en geschreeuwd. Om daar afstand te houden lijkt mij lastig."

Creativiteit

Maar heropenen is nog zeker wel een optie, zo stelt de viroloog. "Het hangt van de creativiteit van de eigenaars en uitbaters af. Ook heeft de samenleving natuurlijk een verantwoordelijkheid."

Op het voorstel om mondkapjes te verplichten bij bezoekers zegt De Jong: "Die hebben maar een zeer beperkt effect, bieden maar een beperkte veiligheid. Het zal zeker niet honderd procent effectief zijn."

Onzekerheid

Of er vanaf augustus of september weer gedanst kan worden is dus nog hoogst onzeker. Ook ontwikkelingen rondom het virus, zoals bijvoorbeeld een nieuwe golf van besmettingen, kan nog roet in het eten gooien.