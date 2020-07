Larense geluidstechnicus werkte met de groten der aarde en weet op zijn 96e nog van geen ophouden

LAREN - Vandaag is hij 96 jaar geworden: Ruud van Lieshout uit Laren. Dat is natuurlijk mooi nieuws, maar het allermooiste en meest bijzondere is dat Ruud nog altijd actief is als geluidstechnicus. Hij stopt maar niet met werken. "Ik vind dit nog te leuk om te doen", vertelt hij.

Op zolder in zijn huis in Laren heeft Ruud nog een hele verzameling aan oude apparaten. Opnameapparaten waar vroeger nog fysiek in de band geknipt moest worden om een stuk verkeerde opname er 'uit te knippen, bijvoorbeeld. Dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal.

Ruud heeft een lange en indrukwekkende carrière achter de rug. Jaren geleden werkte hij samen met de grootste Nederlandse artiesten als Ramses Shaffy, Wim Sonneveld, Richard Groenendijk, Wim Kan en Willem Nijholt. Maar ook vele internationale artiesten wisten de studio van de geluidstechnicus te vinden. "Ik werkte vrij snel en daardoor was ik zeer geliefd bij de muzikanten, want die komen binnen om zo snel mogelijk de studio weer te verlaten natuurlijk", lacht Ruud.

Hobby

Het begon allemaal met een hobby op de middelbare school toen hij radio's in elkaar knutselde. "Ik ben ook versterkers gaan doen en zo heb ik een heel klein studiootje gebouwd, waar ik ook feestjes kon geven", vertelt de Laarder in zijn achtertuin.

In 1949 vertrekt hij naar Jakarta om daar te werken voor de radio. Het plan was om samen met een vriend te gaan, maar die werd afgekeurd. "Het was jeugdige overmoed die ik had. Het is avontuurlijk, je bent jong en je wilt eens wat." En dan stapt Ruud op het vliegtuig. "Dat was heel raar, want in die tijd waren we nog niet zo bereisd."

Drie jaar lang blijft hij in Indonesië en neemt hij concerten op, draait hij plaatjes en leest hij het nieuws voor op de radio.

Dan vertrekt hij weer naar Nederland en begint zijn eigen studio in zijn geboorteplaats Den Bosch. Maar ook weer naar drie jaar verruilt hij die voor een baan in 't Gooi. "Als je naar muziek wilt luisteren, dan heb je techniek nodig. En geluid moet je maken of het komt ergens vandaan. En niet iedereen kan z'n hele leven lang naar een concertzaal gaan, dus dan moet je het opnemen en zo kunnen mensen thuis draaien. Het is het opslaan van muziek en dat vind ik erg leuk", zo verklaart hij zijn passie.

8-jarige André Hazes

Hij heeft een hoop bijzondere momenten meegemaakt. Zo blijkt Ruud terug op zijn ontmoeting met de toen nog 8-jarige André Hazes. Die zong op de markt om wat geld te verdienen voor zijn moeder en daar pikte Johnny Kraaykamp hem op. Hazes werd toen zo bekend dat hij toen ook een plaat mocht maken en toen kwam hij in de studio om daar een liedje op te nemen. "Hij was toen al erg nieuwsgierig en kwam in de regiekamer kijken hoe het allemaal werkte", vertelt Ruud.

Maar ook de toen kleine prins Willem-Alexander kwam langs in de studio en prins Claus kwam verzorgde de opening van de Wisseloord Studios in Hilversum. "Ik had de eer om hem in m'n eentje twintig minuten rond te leiden."

Geheim

En het geheim van zijn succes? "Ik denk dat ik dus niet technisch ben, maar het is wat mijn oren horen of ik dat kan vertalen in een activiteit op mengtafels. En dat het dan mooi klinkt en dat de opdrachtgever en de luisteraar thuis gelukkig is", zo besluit hij.