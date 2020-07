Hilversum wil door coronavirus gesloten speeltuin weer open: "Kom helpen"

HILVERSUM - Een paar jonge helpende handen: dat is wat de Hilversumse speeltuin De Zoutkeet nodig heeft om snel weer open te kunnen. De speeltuin is nu dicht, omdat de veelal oudere vrijwilligers te veel risico liepen vanwege het coronavirus. De gemeente Hilversum doet een oproep aan bewoners om te komen helpen. "Het zou zonde zijn als de speeltuin de hele zomer dicht blijft", zegt wethouder Arno Scheepers.

Na een lange, gedwongen sluiting door het coronavirus, mocht de Hilversumse speeltuin om 1 juli weer open. De pret was maar van korte duur: na een paar dagen werd besloten de speeltuin dicht te doen, omdat door het enthousiasme van de vrijwilligers de coronamaatregelen niet altijd worden gehandhaafd. Een risico, omdat veel vrijwilligers of hun echtgenoten in de coronarisicogroep vallen.

De speeltuin deed vervolgens een oproep aan Hilversummers om te komen helpen. De oproep wordt nu ondersteund door wijkwethouder Arno Scheepers. Hij roept vooral jongere Hilversummers op om de speeltuin deze zomer een handje te helpen. "Normaal gesproken lopen er nu veel kinderen rond in de speeltuin, maar helaas is het nu een trieste aanblik omdat de speeltuin dicht is", zegt de wethouder.

Meerdere mensen voor een halve dag

De speeltuin zou er al bij gebaat zijn als meerdere mensen een halve dag voor hun rekening kunnen nemen."Dus meld je aan", zegt de wethouder. "De Zoutkeet is een ontzettend leuke en populaire speeltuin en een leuk buurthuis."

Ook de speeltuin hoopt dat vrijwilligers zich snel melden. "We willen dolgraag weer open", zegt voorzitter Marg Tax.

De taken van de vrijwilligers zullen vooral zijn dat ze een oogje in het zeil moeten houden.