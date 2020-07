Trossen los voor IJmuiden-Newcastle: "Een feestelijke dag vandaag"

IJMUIDEN - Het klassieke schouwspel in IJmuiden is na vier maanden afwezigheid weer in ere hersteld. Vanmiddag stapten enkele honderden passagiers aan boord van de King Seaways, en daarmee is de DFDS-lijndienst IJmuiden-Newcastle terug van weggeweest.

Het was nog even spannend of alle personeelsleden wel op tijd in Nederland kon zijn, zo vertelt Teun-Wim Leene, directeur van de DFDS-lijndienst IJmuiden-Newcastle. "Onze crew heeft tien nationaliteiten en we hebben gelukkig veel hulp gehad van de autoriteiten en ambassades om ze hier te krijgen", aldus Leene.

Beroepschauffeur Jan van Oostveen uit Velserbroek pendelt zo'n dertig keer per jaar met zijn truck naar Schotland. Eindelijk kan hij gewoon weer opstappen in de vissersplaats. "Dit is enorm belangrijk, want de schade loopt maar op en komt grotendeels voor de rekening van de transporteur", zo legt hij uit tegenover NH Nieuws. "Maar ook voor de lokale ondernemers in IJmuiden is het van belang. Veel toeristen zullen toch een kantje pikken in de haven. De impact voor regio is gewoon groot, en dat hebben ze toch moeten missen."

Bezoekers aan Groot-Brittannië blijft sinds 10 juli twee weken quarantaine in het land bespaard. Dat bleek een flinke opsteker voor DFDS. Vandaag kon Leene daarom ook zelf aan boord stappen. "Dit is een feestelijke dag. Ik ga mee, want de eerste afvaart na vier maanden wil ik echt niet missen."