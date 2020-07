IC-verpleegkundige Emma (25) belandt in rolstoel door corona

IC-verpleegkundige Emma Haas (25) is al drie maanden ernstig ziek en heeft nog maar vijftig procent longcapaciteit nadat ze het coronavirus heeft gehad. Ze mag 15 minuten per dag bewegen. Bizar genoeg ging net voordat ze ziek werd haar foto-oproep viral.

"Ik was bij de eerste patiënt die door corona op de IC overleed. Dat maakte zo veel indruk op me", vertelt ze. Emma besluit om een foto vanuit het ziekenhuis te delen in de hoop dat mensen thuisblijven. Ondertussen werkt ze zichzelf een slag in de rondte om alle coronapatiënten te helpen, totdat ze ineens zelf klachten krijgt. In het begin nog licht. "Ik kon ineens geen shoarma meer proeven of ruiken", vertelt ze in haar tuin tegen AT5. Vanaf dat moment worden haar klachten steeds erger.

Positief getest op corona

"Heel angstig. Op een gegeven moment zat ik alleen maar huilend op de bank. Het voelde continu alsof ik door een rietje moest ademen", niet verrassend wordt ze dan ook positief getest. Omdat ze als geen ander de horrorverhalen uit het ziekenhuis kent, wil ze absoluut thuisblijven. "Ik was zo bang. Nu had ik tenminste nog iemand om mij heen. In het ziekenhuis lig je alleen op een kamertje."

Dagenlang moet haar man haar verzorgen. Het wordt uiteindelijk wat beter, maar nog altijd is Emma zeker niet hersteld. "De impact is dat ik eigenlijk niets meer kan. Ik mag maar 15 minuten per dag actief zijn."

Herstelkosten niet vergoed

Ze kan voorlopig niet werken en maakt veel kosten voor haar herstel die ze niet vergoed krijgt uit haar basisverzekering omdat ze niet op de IC heeft gelegen. "Ik gaf mijn leven voor de IC-patiënten en moet nu alles zelf betalen." Het OLVG wil de kosten nu voor haar rekening nemen. Maar Emma heeft, in de hoop dat anderen niet in hetzelfde schuitje komen, aan de bel getrokken bij de politiek.

Er is nog zo veel onduidelijk over het virus dat het nog maar de vraag is of Emma volledig herstelt. "Dat is echt vreselijk. Daar moet je niet te veel bij stilstaan."