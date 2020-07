Mogelijk ook vijf keer wisselen in de eredivisie

ZÜRICH - De FIFA heeft de regel om vijf keer te wisselen per wedstrijd verlengd. In de competities die afgemaakt worden is die mogelijkheid er al, maar ook komend seizoen is het toegestaan. Normaal gesproken mag er drie keer gewiseeld worden per duel.

Voor alle competities geldt de regel tot en met 31 juli 2021. Dat betekent dat de eredivisie en eerste divisie er ook gebruik van kunnen maken. Het is echter een richtlijn, waardoor de KNVB kan beslissen om de gebruikelijke drie wissels per wedstrijd aan te houden.

De FIFA heeft besloten de regel te verlengen in verband met het drukke speelschema. De zomerstop is in veel competities veel korter dan normaal vanwege de coronacrisis. Daarnaast zal ook de winterstop minder lang zijn dan gebruikelijk.

Wisselmomenten

Opvallend is dat wisselen niet meer op ieder moment mag. Er komen drie momenten waarop de trainer een nieuwe speler in het veld kan brengen. Een wissel in de rust behoort niet tot één van de drie momenten.