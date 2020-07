Zaanse Beatrixbrug nog niet klaar, maar wel open voor al het verkeer

ZAANSTAD - Het heeft wat meer tijd in beslag gekost dan gepland, maar vandaag is de Beatrixbrug weer open voor al het verkeer. Let wel op: de brug is net als voorheen dagelijks op verschillende tijden afgesloten voor auto's en vrachtauto's. Fietsers, voetgangers en brommers mogen altijd over de brug gaan. Ook is de brug nog niet helemaal klaar en zijn er dus nog werkzaamheden.