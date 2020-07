Voetbalster Ellen Jansen kiest voor Spaanse club

VALENCIA - Valencia is de nieuwe club van Ellen Jansen. De aanvalster was transfervrij na twee seizoenen bij Ajax gespeeld te hebben.

In mei was al bekend dat Jansen zou vertrekken bij Ajax. Ze kwam in 2018 over van FC Twente. Bij Ajax maakte de spits vijftien doelpunten in 35 competitiewedstrijden.

Namens Oranje kwam Jansen negentien keer in actie. Ze maakte in 2010 haar debuut en zat in de selectie van het WK 2019, waar Nederland de finale verloor van de Verenigde Staten.

Bij Valencia speelde tot voor kort landgenote Mandy van den Berg. De 29-jarige verdedigster keert juist terug naar Nederland. Zij speelt komend seizoen bij PSV.