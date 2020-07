Kunstenaar laat badgasten, op anderhalve meter, anders naar 'afstand' kijken

Het kunstwerk 'Op Gelijke Afstand' heeft twee trappetjes en twee dieptes waardoor alle 'deelnemers' op anderhalve meter van elkaar komen te staan. "Het is de bedoeling dat je zo met vier mensen op gelijke afstand komt te staan. De maatregel van anderhalve meter maakt voor veel mensen niks uit, maar sommige mensen komen er helemaal door in de knel. En dat is wat het actueel maakt."

Rond 11 uur vanmorgen heeft hij het kunstwerk neergezet op het strand. "Ik heb via de webcams al even gekeken waar het water normaal komt, vorige week was dat tot aan de duinen. Het valt nu mee, ik heb twee golven binnenboord gehad dus die moest ik even leegscheppen."

Het kunstwerk, dit is een prototype, kan straks op allerlei plaatsen een plekje vinden. Hoogstraten heeft daar zelf ook wel ideeën over. "Op het Binnenhof zou mooi zijn. Dat de koning er met Prinsjesdag in zijn gouden koets omheen moet rijden. Hij kan er dan met nog drie burgers even in gaan staan. En dat de burgers dan even hoger staan. Dat is dan ook meteen wat het heel Nederlands maakt. Net als Rutte die op zijn fiets naar zijn werk gaat."