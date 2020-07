Ajax hengelt Mohammed Kudus binnen

AMSTERDAM - Mohammed Kudus is de nieuwste aanwinst van Ajax. De aanvaller komt voor ruim negen miljoen euro van FC Nordsjælland. De 19-jarige Ghanees tekent voor vijf seizoenen in Amsterdam.

De Telegraaf en Voetbal International melden woensdag dat er een akkoord is bereikt. De talentvolle aanvaller brak dit seizoen definitief door in Denemarken, waar hij elf doelpunten maakte in alle competities.

Kudus zou ook de interesse gewekt hebben van clubs uit de Bundesliga en Premier League, maar hij kiest dus voor Ajax. Kudus is voorin op meerdere posities inzetbaar. Hij zou in de spits, op de flanken en als nummer tien uit de voeten kunnen.

Het bedrag van negen miljoen euro kan dankzij bonussen verder oplopen.