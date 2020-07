Vijftig medewerkers bij Nemo verliezen baan

Het museum laat weten dat de reorganisatie nodig is om de organisatie aan te passen aan de huidige financiële omstandigheden. Medewerkers met tijdelijke contracten kregen eerder al te horen dat deze niet meer worden verlengd.

Sinds 1 juni is Nemo weer open. "We zijn blij dat veel bezoekers inmiddels het museum weer weten te vinden", zegt directeur Michiel Buchel. "Maar in vergelijking met eerdere jaren is het meer dan een halvering van het aantal."

Pijnlijke maatregel

De museumdirecteur noemt de reorganisatie een 'ontzettend pijnlijke maatregel, maar zegt daarover: "Hiermee komt Nemo wendbaar en weerbaar uit de crisis en kunnen we ons werk voortzetten."

Het wetenschapsmuseum laat weten voor 80 procent afhankelijk te zijn van eigen inkomsten, waaronder bezoekers en evenementen. Vorig jaar eindigde het museum op plek vier in de lijst van de best bezochte musea