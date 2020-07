Wees gewaarschuwd: snelheidscontroles tijdens werkzaamheden A8

ZAANSTAD - De politie gaat de komende tijd extra snelheidscontroles houden op de A8 in Zaanstad. De weg richting Amsterdam is sinds zondag vier weken dicht vanwege groot onderhoud. Wegwerkers hebben inmiddels aangegeven dat er voor hen gevaarlijke situaties ontstaan, doordat veel weggebruikers zich niet aan de maximum snelheid houden.

Verkeer dat vanuit Amsterdam in de richting de N246 rijdt, kan de werkzaamheden passeren over twee aangepaste rijstroken. Hier geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur.

Wegwerkers hebben aangegeven dat veel automobilisten zich daar niet aan houden en dit beeld wordt bevestigd door een korte snelheidscontrole die de politie heeft uitgevoerd. In nog geen kwartier tijd, werden er al vijf automobilisten bekeurd die de maximumsnelheid ruim overschreden. De snelste reed 114 km per uur. De bestuurders krijgen een bekeuring thuisgestuurd.

De komende tijd gaat de politie op verschillende dagen en tijdstippen snelheidscontroles houden.