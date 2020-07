Puber negen maanden de cel in voor gewelddadige woningoverval in Naarden

NAARDEN - Een minderjarige jongen (17) die ervan verdacht wordt afgelopen februari een gewelddadige overval te hebben gepleegd op een vrouw in haar huis in Naarden, moet negen maanden de cel in. Dat heeft de kinderrechter bepaald. Naast de brute overval werd de knaap verdacht van drie inbraken in Bussum.

De jongeman drong op 14 februari dit jaar met een medeverdachte een huis aan de Anton van der Horstlaan binnen.

Het tweetal was erg gewelddadig: ze maakten stekende bewegingen met een schroevendraaier naar de bewoonster van het huis en bonden haar vast. Ze pakten haar telefoon af en dwongen haar, met haar gezicht bedekt, op de bank te gaan zitten.

De jongens gingen er vervolgens vandoor met sieraden en geld. Het duurde niet snel voordat ze konden worden gepakt. Al snel na de overval werden ze gevonden in een sloot achter het huis.

Eerdere veroordelingen

Behalve aan de overval is hij ook schuldig aan de drie inbraken in Bussum, oordeelde de rechter. Het is niet de eerste keer dat de jongen wordt veroordeeld. De rechter neemt het hem kwalijk dat hij ondanks zijn eerdere veroordelingen weer de fout in gaat. Toch is de straf wel lager dan geëist: het OM wilde de jongen een jaar achter de tralies hebben.

De andere verdachte van de woningoverval staat vrijdag terecht.