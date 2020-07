Wil raakt spullen overleden man kwijt bij schuurbrand Saturnushof

HOORN - Buren zijn geschrokken van de schuurbrand aan de Saturnushof in de Grote Waal vannacht. De vlammen kwamen boven de woningen uit en de bewoners moesten hun huis uit. Voor buurvrouw Wil is vooral de emotionele schade heel groot: "Mijn man is recent overleden aan corona, zijn spullen waren in de schuur opgeslagen."

Bij daglicht is de ravage goed zichtbaar. Vier schuren zijn volledig verwoest en drie flink beschadigd. Ook de aanliggende tuinen en schuren hebben rook- en brandschade. Zo'n vijftien woningen werden vannacht ontruimd om de bewoners in veiligheid te brengen. "We stonden allemaal in pyjama op de hoek van de straat. Van de ene buur kregen we koffie, van de ander een stoel", legt Wil uit.

Vannacht brandde haar schuur volledig uit. "Vooral de emotionele schade is groot. Mijn man is in april overleden aan corona. Ondanks dat wij niet meer samenwoonden, zorgden ik en mijn kinderen voor hem. Zijn meubels stonden in de schuur opgeslagen."

