'Verdwaald' trio berooft behulpzame Hilversumse (83) van gouden armbanden

De vrouw had gisteren net haar auto geparkeerd op de Nachtegaalstraat toen ze op de hoek van de Kievietstraat werd aangesproken door twee mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto, met vermoedelijk een Duits kenteken.

Een van de mannen in de auto vroeg de weg naar het ziekenhuis en liet het slachtoffer naar zijn telefoon kijken. De vrouw die in de auto zat stapte daarna uit. Ze had goudkleurige kettingen in haar hand en deed er één om de pols van het slachtoffer om haar zogezegd te bedanken voor de hulp.

Toen de vrouw bij haar bezoek op de Kievietstraat kwam, ontdekte ze dat er twee gouden armbanden van haar pols waren verdwenen.

Politie zoekt getuigen

De vrouw heeft aangifte gedaan. De politie hoopt dat mensen in de buurt meer weten of mogelijk iets hebben gezien van de diefstal. Van de vrouw van het drietal is bekend dat ze ongeveer 55 jaar was, ongeveer 1.60 tot 1.70 meter lang en een normaal postuur had. Ze heeft een lichtgetinte huidskleur en donker haar.