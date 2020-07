Minderjarige verdachten horen vonnis voor doodsteken Hoofddorper (64) bij geldautomaat

Door er over te praten, hoopt Saskia dat de dood van Tom niet voor niets geweest. Als Tom nog had geleefd, was ze met hem op vakantie gegaan naar Canada.

Saskia zag het vanuit de auto gebeuren, vertelt ze in NRC Handelsblad . Ze zag de jongens uit haar ooghoeken aankomen. Ze zei vooraf nog tegen haar man: "Ik vind dit niet de meest veilige plek. Een leeg parkeerterrein, hartstikke stil. Maar Tom is niet bang uitgevallen.”

De 64-jarige Tom Manting in Hoofddorp reed in de avond van 16 december vorig jaar met zijn vrouw naar huis toen hij besloot nog even geld op te nemen in winkelcentrum Toolenburg. De twee verdachten zagen volgens justitie hun kans schoon en beroofden de man. Tijdens de worsteling die daarop volgde werd Tom door een van de jongens doodgestoken. De buit: 100 euro.

Schokgolf

De roofmoord zorgde in december voor een schokgolf in de Hoofddorpse wijk Toolenburg. Honderden mensen kwamen bij elkaar om in een indrukwekkende stille tocht stil te staan bij de brute roofoverval op Tom.

En maanden later houdt het misdrijf de gemoederen nog steeds bezig, zegt voorzitter Trudy Kuis. "Er is een enorme schok door de wijk gegaan. Je moet je voorstellen, dit is het kloppende hart van de wijk Toolenburg. Iedereen doet hier zijn boodschappen. Ik heb me nooit onveilig gevoeld, tot die bewuste dag."

Achter gesloten deuren

Omdat het om twee minderjarigen gaat, vindt de rechtszaak achter gesloten deuren plaats in de Haarlemse rechtbank. Voor het Openbaar Ministerie is de zaak helder. De officier van justitie eist tien maanden jeugddetentie en jeugd-TBS tegen de twee. De verdachten zelf zeggen dat het nooit de bedoeling is geweest om Tom neer te steken.

De officier van justitie zei daarover tijdens de zitting: "Als je een groot, scherp mes meeneemt bij een beroving, al is het om mee te dreigen, is er een enorm risico dat je dat mes ook op een andere manier gaat gebruiken: om mee te steken. Met alle gevolgen van dien."

De rechtbank doet begin van de middag uitspraak.

Kijk hier de stille tocht terug na het doodsteken van Tom Manting.