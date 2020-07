Opnieuw trein beklad in Wormerveer, NS zet beveiliger met hond in

WORMERVEER - Een treinstel op het station van Wormerveer is dit weekend ondergespoten met graffiti. Het is niet de eerste keer dat een trein op het NS-station wordt beklad en daarom neemt de NS nu maatregelen.

Dit keer zijn er met blauwe verf de letters 2H2 of ZHZ op geklad. "Het is zo slecht dat bijna niemand het knap kan lezen", schrijft Michel Schermer op de Facebookpagina Wormerveer bij de foto's. "Zal tijd worden dat ze eens gesnapt worden en dat het over is met die onzin in Wormerveer en omgeving."

De NS gaat een beveiliger met hond inzetten om de boel in gaten houden als er treinen langere tijd geparkeerd staan op het station. De politie zegt dat er voor dit incident geen aangifte is gedaan. Dat is toen wel gebeurd met de trein die zilver was gespoten, voor die actie is nog niemand aangehouden.