Twee auto's in Huizen verwoest door brand, politie doet onderzoek

De geparkeerde auto's stonden op de Kropaar. De brand werd rond 4.30 uur vanochtend gemeld. Toen de brandweer kwam, leek er geen redden meer aan: een van de auto's stond al helemaal in brand, een auto daarnaast stond ook al snel in lichterlaaie.

De brandweer kon een aan de andere kant geparkeerde auto wel redden, al raakte ook deze auto door het vuur beschadigd.

De politie laat weten dat het onderzoek naar de brand nog loopt en dat er nog niets te zeggen is over de oorzaak van de brand. De politie sluit echter niet uit dat de brand vanochtend is aangestoken. "Dat is één van de scenario's", aldus een woordvoerder.