Carillon Koninklijk Paleis speelt deze zomer The Beatles en Amsterdamse nummers

Het eerste carillonconcert is aanstaande zondag. De weken daarna zal het stadsinstrument om de week nog drie keer te horen zijn op zondagmiddag. De concerten zijn tussen 12.00 en 13.00 uur en hebben deze thema's:

19 juli: Geef mij maar Amsterdam!

2 augustus: Love me tender

16 augustus: Tussen hemel en aarde

30 augustus: Heldhaftig, vastberaden, barmhartig

Het carillon is in 1664 geïnstalleerd in het Koninklijk Paleis, dat toen nog dienstdeed als stadhuis. Het instrument werd gebruikt om concerten te geven voor alle Amsterdammers, een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Stemmen voor het eerste concert kan vanaf vandaag via de site van het Koninklijk Paleis. Ook kunnen mensen verzoeknummers insturen.