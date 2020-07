Man met steekwapen aangehouden na woningbrand Haarlem

HAARLEM - In de Haarlemse buurt waar gisteravond na een woningbrand een dode werd gevonden, heeft de politie kort na de brand een man met een steekwapen aangehouden. Buurtbewoners laten ook aan NH Nieuws weten dat er rondom het tijdstip van de brand een verwarde man in de buurt rondliep.

Volgens omwonenden zou de man hebben geroepen dat de politie gebeld moest worden. De politie laat in een persbericht weten dat omstanders een man met een steekwapen hebben zien lopen. Hij werd in de Vooruitgangstraat aangehouden. Dat ligt vlakbij de Romolenstraat, waar de woningbrand was.

Kort daarna werd ook een tweede verdachte aangehouden. De twee komen beiden uit Haarlem en zijn 55 en 53 jaar oud. Ze zitten vast in afwachting van het onderzoek naar hun betrokkenheid bij de dood van de man en de woningbrand. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Misdrijf

Gisteren om 18.00 uur kreeg de politie een melding van een woningbrand aan de Romolenstraat. De brandweer trof in de woning het slachtoffer aan. Na onderzoek bleek dat de persoon niet door de brand, maar door een misdrijf om het leven was gekomen.

Vanochtend is er aan het voorkant van het huis vrijwel geen schade te zien, zegt onze verslaggever. Aan de achterkant van het pand is een raam gesprongen. De kamer op die verdieping is zwartgeblakerd.

'Op zolderverdieping woonden drie mannen'

Na alle hectiek van dinsdagavond is woensdag de rust weer teruggekeerd in de Romolenstraat. De recherche heeft de hele nacht onderzoek gedaan, een buurvrouw vertelt dat ze door alle geluiden geen oog heeft dichtgedaan. Voor de deur van het bewuste huis staat woensdagochtend nog een grote wagen van de 'Forensische Opsporing.'

Verschillende omwonenden vertellen dat er op het moment van de brand drie mannen op de bewuste etage woonden. Of de aangehouden twee mannen ook de bewoners zijn, wil de politie niet vertellen.