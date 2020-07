Juttersmarkt weer van start, maar wel een stuk kleiner en alleen aan de Beatrixstraat

DEN HELDER - De coronacrisis gooide van veel dingen roet in het eten, zo moesten ook veel markten tijdelijk wijken. Maar in Den Helder waren dinsdag veel blije gezichten te zien, want de Juttersmarkt ging weer van start. Dat hij een stuk kleiner was dan normaal en de kramen alleen aan de Beatrixstraat stonden, mocht de pret niet drukken.

Het was even spannend of de Juttersmarkt dit jaar wel door mocht gaan, maar na goedkeuring van de gemeente kon dinsdag de 67e editie van de markt van start gaan. Tot en met 1 september is de markt elke dinsdag in de binnenstad van Den Helder te bezoeken.

"Ik ben heel erg blij", zegt marktmeester Ruud Wegman. "We hebben heel erg gelobbyd en met heel veel duwen en trekken hebben we onder voorwaarden toestemming gekregen. Bij deze eerste markt hebben we een mannetje of 30 kunnen strikken om de markt vol te zetten. Dat is wel een aderlating als je het vergelijkt met de dik 100 die we normaal hebben, maar we zijn hartstikke trots en blij dat de Juttersmarkt op deze manier kan doorgaan."

