Michaelis voor één seizoen naar Go Ahead Eagles

DEVENTER - Mitchel Michaelis heeft een contract getekend bij Go Ahead Eagles. De Noord-Hollandse doelman mocht zich de afgelopen periode bewijzen aan trainer Kees van Wonderen en dat is hem gelukt. Michaelis tekent een contract voor een seizoen in de Adelaarshorst. Bovendien is er een optie voor een extra seizoen in het contract opgenomen.