Alkmaar Kookboek voor en door Alkmaarse horeca: "Bedoeld als financieel steuntje in de rug"

ALKMAAR - Ruim vijftig Alkmaarse horecagelegenheden geven binnenkort het recept van hun favoriete gerechten prijs in een kookboek. Het idee komt van Rotary Alkmaar Young Ambition en is bedoeld om de, door het coronavirus getroffen horeca, een 'financieel steuntje in de rug' te geven. De winst van het boek wordt namelijk verdeeld onder de deelnemende bedrijven.

Mirjam Greeuw van Wolf Kitchen & Bar is blij met initiatief. Ook een recept van haar chefkok komt in het Alkmaarse Kookboek. "Ik vind het een superleuk initiatief. Het is in deze tijd belangrijk om jezelf op de kaart te zetten. We hebben natuurlijk ook social media maar dit is echt iets wat mensen thuis bewaren. Ze maken er misschien met kerst een gerechtje uit en dan denken ze toch even aan ons."

Rotary Alkmaar

Extraatje De volledige winst gaat direct naar de deelnemende horecabedrijven. Afnemers van het boek kunnen bovendien zelf bepalen naar wie de opbrengst van hun aankoop gaat. Daarmee steunen ze direct hun favoriete Alkmaarse restaurant of café. "Alle beetjes helpen natuurlijk", vertelt eigenaresse Mirjam Greeuw. "Op dit moment gaan de zaken wel goed maar wat er na de zomer gaat gebeuren is nog de grote vraag. Het extraatje is mooi meegenomen maar ik vind het boek belangrijker dan de bijdrage die ervan komt. Het is vooral mooie pr." En hoewel het kookboek pas in september wordt uitgebracht gaat het volgens initiatiefnemer Gerben van de Poppe van Rotary Alkmaar Young Ambition al goed met de voorverkoop. "Er zijn al honderden boeken verkocht maar het gaat ook hard met de sponsoren die bijdragen. Het gaat eigenlijk boven verwachting en dat is supergaaf. We willen de horeca graag steunen met dit project. Ze hebben harde klappen gekregen." Geheime saus Speciaal voor de gelegenheid maakt chefkok Karsan Schiekeh van Wolf zijn favoriete gerecht: de Chef's special. Als we een blik op de menukaart werpen zien we dat het om tonijnsteak met gamba's, zomergroenten, avocado en geheime saus gaat. Maar die saus is, als het boek uitkomt, niet zo geheim meer. "Dat maakt me niet uit. Ik word juist extra blij als ik zo meteen te horen krijg dat mensen het gerecht lekker vinden."