Bijzondere vondsten bij de Uitdammerdijk: "We staan oog in oog met het verleden"

MONNICKENDAM / AMSTERDAM - In het archeologisch depot worden de vondsten die zijn gedaan bij de Uitdammerdijk stuk voor stuk schoongemaakt. De gevonden tekeningen gaven het vermoeden dat er een kerk was en nu de dijk wordt verstevigd, konden archeologen acht weken lang grondig onderzoek doen. "Alle archeologen stonden te kijken wat hier uit de grond kwam", zegt omgevingsmanager Ricardo Nuijens.

"De kerk hebben we helaas niet gevonden, maar wel een bijzondere boerderij die gemetseld is", zegt Ricardo. Er zijn veel oude dingen gevonden en alles wordt netjes gepoetst. Archeoloog Eddie de Vlught is trots op zijn werk en hij vindt het dan ook niet erg om de vondsten af te wassen. Dit doet hij soms uren achter elkaar, om het straks als een puzzel weer aan elkaar te kunnen lijmen.

De archeoloog verdwijnt

Jan-Willem Oudhof, directievoerder archeologie bij de Alliantie Markermeerdijken vertelt: "Ja, je staat toch een beetje oog in oog met het verleden. Die mensen hebben dit als serviesgoed gebruikt en het is toch wel bijzonder dat je dat dan zo terugvindt."

De directievoerder denkt dat over duizend jaar het beroep van archeoloog heel anders zal zijn. De bijzondere vondsten die nu worden gedaan, zullen later niet meer zo gevonden worden. Dit komt omdat men vroeger het afval in de grond stopte en we nu vuilniswagens hebben. Daarnaast worden de funderingen bij nieuwbouw niet behouden, iets wat ervoor zorgt dat ze nu wel hebben ontdekt dat er een bijzondere boerderij bij de Uitdammerdijk stond.

Behoud van stukje geschiedenis

Terug nu naar nu: het onderzoek is afgerond en de dijk zal sterker gemaakt worden. De vondsten zullen bewaart blijven en verder onderzocht worden, zodat het stukje geschiedenis op de Uitdammerdijk, niet verloren zal gaan.