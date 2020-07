Heel Assendelft duimt voor doorgaan kermis

ASSENDELFT - Het is nog maar de vraag of de kermis van Assendelft en Zaandam dit jaar door kunnen gaan. Vooral in Assendelft zou een afgelasting hard aankomen: in het lintdorp is het elk jaar groot feest. Onzekerheid dus voor bewoners en ondernemers: "We hopen nog steeds dat het door mag gaan."

Eerder werden meerdere kermissen afgelast, waaronder die van Volendam. De kermissen van Zaandam (4 tot en met 13 september) en Assendelft (3 tot en met 8 oktober) behoren tot de laatsten van het jaar in Noord-Holland. Marloes van Deudekom van café Koppie Bar heeft de kermis elk jaar voor de deur en ziet steevast de klanten binnenstromen. "Heel veel mensen nemen die week altijd vrij om mensen te zien en te ontmoeten."

Volgens Jan Veenis, de voorzitter van ondernemersvereniging ABIN Assendelft, speelt de kermis een belangrijke rol in het dorp. "Voor de horeca, maar ook voor andere ondernemers: die zoeken elkaar op en maken contact op de kermis. Dat is heel belangrijk."

Hopen geblazen

De gemeente Zaanstad en het organisatiebureau Buro de Kermisgids zijn nu in overleg over het doorgaan van de kermissen van Zaandam en Assendelft. Als er een plan is gemaakt, kijkt de veiligheidsregio ernaar. Zodra dat is gedaan, kan er meer duidelijkheid worden gegeven. Volgens het organisatiebureau kan dat binnen twee tot drie weken gebeuren. Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat de kermissen die tot nu toe gehouden worden goed verlopen.

Van Deudekom zit dus nog even in spanning: "Als de botsauto's en de schiettent hier voor de deur mogen staan, zijn we al hartstikke blij."