Ajax in augustus op trainingskamp naar Oostenrijk

AMSTERDAM - Ajax gaat deze zomer op trainingskamp naar Oostenrijk. De ploeg van trainer Erik ten Hag verblijft van 15 tot en met 22 augustus in Bramberg am Wildkogel. Dat meldt Voetbal International.

Aan het einde van de trainingsweek (22 augustus) oefenen de Amsterdammers tegen het Oostenrijkse RB Salzburg. Op 18 augustus staat er ook een oefenduel gepland, maar daarvan is de sparringspartner nog nader te bepalen. In het kader van de 'eredivisie comeback' speelt Ajax in augustus ook al tegen RKC Waalwijk (8 augustus, 18.45 uur) en FC Utrecht (13 augustus, 18.45 uur).

De eredivisie begint komend seizoen op 12 september. Het speelschema is vooralsnog niet bekend.