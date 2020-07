Bayern München neemt Kühn definitief over van Ajax

Ajax nam de Duitser in 2017 over van RB Leipzig. Vanaf dat moment speelde Kühn 43 duels in de eerste divisie voor Jong Ajax, waarin hij vijf doelpunten maakte. Ook kwam hij nog een aantal keer uit voor Ajax onder 19. Sinds dat hij afgelopen winter de overstap maakte naar München kwam hij in zestien duels in actie voor het tweede elftal van Bayern. Daarin maakte Kühn twee doelpunten.

De aanvaller had op De Toekomst nog een contract tot medio 2021. Om die reden is het waarschijnlijk dat Ajax een transfersom overhoudt aan de transfer van Kühn.