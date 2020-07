Zo kwamen de 'Besselingen' in West-Friesland terecht: "Ik wilde weten waar mijn roots liggen"

WOGNUM - "Je wordt ouder en dan wil je weten waar je roots liggen", aldus Piet Besseling. Op tienjarige leeftijd overlijdt zijn vader en gaat hij op zoek naar zijn afkomst. Piet, geboren Benningbroeker maar woonachtig in Limburg, organiseert in september een familiereünie ter ere van stamvader Gerrit Besseling die 300 jaar geleden naar Wognum kwam.

Elke Westfries kent er wel eentje: een Besseling. Volgens het Centrum voor familiegeschiedenis (CBG) wonen er momenteel 357 Besselingen in West-Friesland. Allen stammen zij af van één man: Gerrit Besseling. Piet: "Gerrit Besseling is stamvader van vrijwel alle Besselingen in West-Friesland. Ik wil weten waarom onze Gerrit vanuit Emmerich in Duitsland naar Wognum is gekomen."

Op zijn dertigste is Piet zich in zijn herkomst gaan verdiepen en zocht hij de Besselingen-stamboom uit. Nu hij vier jaar geleden met pensioen is gegaan, is hij verder in het verleden van zijn stamvader gedoken. Inmiddels heeft hij een redelijk compleet beeld van zijn leven.

"Gerrit is geboren op 4 september 1694 en was vijfentwintig toen hij volwassen werd en naar Amsterdam trok. Zijn broer was werkzaam voor de V.O.C. dus vermoedelijk kwam Gerrit daar via hem terecht. Van Amsterdam ging hij naar Edam. Hij ging nog terug naar Emmerich om te trouwen en kwam toen naar Wognum waar hij vijf kinderen kreeg", legt Piet uit.

Piet wilde in de voetsporen van zijn stamvader treden en maakte zelf de reis van Emmerich naar Wognum maar liefst drie keer. "Ik wilde erachter komen hoe Gerrit reisde in die tijd. Ik heb gewandeld tot Arnhem, ik ben over het IJsselmeer gevaren met een schip van een Besseling en ben ook nog een keer op de fiets gegaan. In Gerrits tijd reisde hij mogelijk met een postkoets, maar die bestaan niet meer en de fiets gaat dan ongeveer even snel."

Bessentakken

Vijf generaties na Gerrit was er steeds maar één naamdrager die de naam Besseling doorgaf: "We hebben dus geluk dat de naam in stand is gebleven. Tot de zevende tak, toen trok het weer flink aan. We hebben de reünie georganiseerd voor elf takken van de Besselingen en elke tak hebben we vernoemd naar een Bessensoort, zodat we weten wie bij wie hoort. Ik vertegenwoordig de 'Jeneverbessen'."

Piet Besseling heeft een website en Facebookpagina voor de reünie om met zoveel mogelijk Besselingen in contact te komen: daar zijn er nu driehonderdvijftig lid van, ook is er een besloten groep: Bessenbrei.

Elke maand even naar 'boven'

Ook al woont Piet in het zuiden van het land, heel geregeld komt hij naar 'boven' om hier in de omgeving te 'stambomen'. Piet: "Dit is mijn hobby, ik geniet hier van. Ik ging elke week met mijn nichtje Alice 'schoenendozen' uitzoeken. Dan gingen we steeds bij een ander familielid op zoek naar informatie en verhalen. Helaas is zij nu overleden."

Reünie

Vijf jaar geleden kwamen de Besselingen ook bij elkaar ter ere van zeventig jarige sterfdag van politieagent Simon Besseling uit Den Haag. "Toen werd er al gevraagd of we over vijf jaar weer bij elkaar zouden komen. Ik dacht: nooit meer! Want wat een werk zat er in het organiseren."

En ook nu is de Besselingen-organisatie op tijd begonnen en zijn ze al tweeëneenhalfjaar bezig met de voorbereidingen. Besseling: "We moeten de overzeese Besselingen genoeg tijd geven om de reis te plannen. Ze komen overal op de aardbol vandaan, Australie, Nieuw-Zeeland, Afrika etc."

Door de coronamaatregelen komt de reünie er iets anders uit te zien dan verwacht. "We gingen uit van een reünie met wel zevenhonderd man, maar door corona is het afwachten hoeveel er komen. Er hebben zich er nu zeventig Besselingen aangemeld, maar we hopen dat het er nog meer zullen worden."