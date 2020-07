Discussie rondom Park Nauerna lijkt ten einde, RIVM onderzoekt veilig recreëren

ZAANSTAD - Er lijkt een einde te komen aan de discussie rondom Park Nauerna in Assendelft. De provincie Noord-Holland heeft vanmiddag bekend gemaakt dat het RIVM in opdracht van de gemeente Zaanstad, Afvalzorg, Belangengroep Nauerna en de Provincie gaat onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna. Het park werd in maart 2019 door de gemeente Zaanstad gesloten.

Provincie Noord-Holland

De bewoners die in de Belangengroep Nauerna verenigd zijn, trokken al eerder aan de bel nadat er 'blauwe smurrie' uit de grond naar boven kwam. "Met het betrekken van het RIVM komt er hopelijk nu een einde aan de veel te lange durende discussie over veilig recreëren in het park", vertelt Ewald Antonissen van de Belangengroep Nauerna. Openbaar park op stortplaats In 2013 werd er door de betrokken partijen afgesproken dat er een openbaar park gerealiseerd zou worden op de locatie van stortplaats Nauerna. "En toen volgde er een discussie over de veiligheid", legt Antonissen uit. "Een eerste onderzoek zei dat het veilig was en vorig jaar kwam uit het onderzoek van de GGD naar voren dat ze de veiligheid niet kunnen garanderen." Het park werd door gemeente Zaanstad afgesloten. Het RIVM gaat nu onderzoeken of er veilig gerecreëerd kan worden zonder bovenafdichtingsconstructie, dat is een constructie (folie) die ervoor zorgt dat er geen gas of vocht doorheen kan. "Afvalzorg ziet dit liever niet vanwege duurzame en financiële argumenten. Wij hebben daar toen in 2013 mee ingestemd onder de voorwaarde dat het aantoonbaar veilig zou zijn. Vervolgens bleek dus uit onderzoek van de GGD dat ze veiligheid niet konden garanderen', aldus Antonissen. Het onderzoek van de RIVM moet nu eindelijk voor duidelijkheid zorgen.

Quote "We willen snel een park en een veilig park. Deze discussie tussen provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad duurt al veel te lang." Ewald Antonissen, Belangengroep Nauerna

De gemeente Zaanstad laat weten dat ze alvast een reparatieplan voorleggen aan de gemeenteraad met hierin een oplossing voor veilig recreëren en dat is: "Een bovenafdichtingsconstructie met een voor water en gas ondoordringbare laag. Dit doen wij omdat Zaanstad opdracht van de Raad van State kreeg om de veiligheid van recreëren beter te borgen in het bestemmingsplan Nauerna." Afvalzorg is echter van mening dat het door de GGD aangedragen toetsingskader niet correct is en dat het met de juiste beheersmaatregelen wel veilig is om zonder bovenafdichting te recreëren op Park Nauerna. Mocht er uit de nieuwe meting van het RIVM een ander resultaat komen wat betreft veilig recreëren, dan wordt dat in een ruimtelijk besluit verwerkt.